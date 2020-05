Maqedoni

Mickoski: Pres periudhë të rëndë për ekonominë e vendit

Lideri i VMRO-DPMNE-së, Hristian Mickoski konsideron se pushteti aktual po përballet keq me pasojat ekonomike të shkaktuara nga kriza me koronavirusin. Është i bindur se periudhë më e rëndë ekonomike vjen në muajt në vijim. Konsideron se pushteti do të ketë problem të sigurojë mjete të...