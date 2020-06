Sikurse të gjitha linjat tjera ajrore, edhe ato që na lidhin me Ballkanin, ka mbi dy muaj që janë bllokuar. Po kjo vlen sigurisht, edhe për linjat nga Cyrihu në Kosovë dhe Maqedoni, vende prej nga vijnë shumica e madhe e mërgimtarëve shqiptarë me qëndrim në Zvicër.

Kjo bllokadë, së paku sa i përket linjave me Maqedoninë, do të përfundojë së shpejti. Siç bën të ditur për albinfo.ch kompania “Air Prishtina”, duke filluar nga 15 qershori do të fillojnë fluturimet për në Shkup dhe Ohër.