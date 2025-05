Një tjetër lajm i mirë për ekonominë dhe qytetarët maqedonas. Në tremujorin e parë të vitit 2025, që përfundon më 31 mars, borxhi publik dhe shtetëror u zvogëlua, njoftoi kryeministri Hristijan Mickoski këtë mëngjes në profilin e tij në Facebook.

Siç theksoi Kryeministri, borxhi publik arrin në 57.7 përqind të produktit të brendshëm bruto (PBB), dhe borxhi shtetëror është 50.1 përqind e produktit të brendshëm bruto.

Ky është niveli më i ulët në pesë vitet e fundit dhe krahasuar me situatën në vitin 2020, borxhi publik është ulur me -2 përqind, ndërsa borxhi shtetëror është ulur me -0.7 përqind, shkroi Mickoski.

Tregues të shkëlqyer për gjendjen e ekonomisë maqedonase. Pas fazës së parë të ndalimit të rënies së lirë që kishte vazhduar për shtatë vjet, konsolidimi ndodhi më shpejt se sa pritej, dhe tani vjen një periudhë zhvillimi dhe realizimi të objektivave strategjike në këtë mandat të Qeverisë.

Ne vazhdojmë me politika ekonomike të disiplinuara dhe zhvillimore. Një Maqedoni krenare është një Maqedoni e pasur!

Maqedonia po bëhet përsëri e juaja!, tha kryeministri Mickoski në njoftim.