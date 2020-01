Disa pamje që vijnë nga Kanadaja tregojnë se si duket kur bora mbulon edhe çatinë. Shtëpitë dhe makinat u përmbytën plotësisht dhe mijëra shtëpi ishin pa energji.

Madje, sipas mediave të huaja, qeveria kanadeze po mendon të angazhojë edhe ushtrinë, pasi të gjitha vendbanimet u paralizuan nga një stuhi bore.

Një gjendje e jashtëzakonshme është shpallur në kryeqytetin e Newfoundland.

Siç bëhet e ditur, lartësia e borës tejkaloi 76 centimetra, dhe erërat e forta formuan depozita të mëdha.

Si pasojë e lartësisë së krijuar të borës, shumë njerëz nuk janë në gjendje të dalin nga shtëpitë e tyre sepse bora ka bllokuar plotësisht derën e tyre të përparme.

Si rezultat, banorët janë detyruar të “gërmojnë tunele” për të dalë nga shtëpitë e tyre.

Gjithsesi, zyrtarët e pushtetit vendor thonë se gjëja më e rëndësishme është pastrimi i borës pranë spitaleve dhe pastrimi i rrugëve.

The unprecedented snowfall in St. John’s buried countless cars overnight, including this one. #NLStorm2020 pic.twitter.com/oYDY3ujbJG

— CBC Newfoundland and Labrador (@CBCNL) January 19, 2020