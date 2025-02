Një nga komentatorët kryesorë politikë amerikanë, Dan Bonxhino, publikoi një tekst në faqen e tij të internetit në lidhje me abuzimet e programeve të USAID-it për të inkurajuar valën e madhe të emigrantëve në 2015 dhe 2016. Teksti, i shkruar nga gazetari Matt Palumbo, përshkruan se si zyra e USAID-it në Maqedoni pagoi qindra mijëra dollarë organizatave që lobuan që kufiri evropian të mbetet i hapur për miliona emigrantë nga Lindja e Mesme dhe Azia Qendrore.

Soros financon OJQ-të për të ndihmuar emigrantët e paligjshëm të kalojnë kufirin amerikan, por ai gjithashtu inkurajoi këtë pushtim në vendet e vogla. Gjatë krizës së emigrantëve në Evropë në 2015 dhe 2016, Maqedonia ishte një pikë e nxehtë. Qeveria greke e ekstremit të majtë transportoi emigrantët që mbërrinin në ishujt e saj nga Turqia në kontinentin evropian, më pas i çoi me tren në kufirin me Maqedoninë. Vetëm në vitin 2015 në këtë rrugë kanë kaluar 600 mijë emigrantë. Gjatë gjithë kohës Soros ishte në prapavijë, duke përgatitur lëvizjen masive të emigrantëve në të gjithë vendin. USAID financoi programe përmes granteve të dhëna për organizatat e krahut të majtë. Njëri prej tyre, Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rinj, mori 370,000 dollarë në vitin 2016 “për të mbrojtur të drejtat e njeriut të migrantëve dhe refugjatëve dhe për të përmbushur nevojat e më të cenuarve mes tyre”.

Këto para u përdorën për të ofruar mbështetje logjistike për migrantët, për t’i ndihmuar ata të plotësojnë dokumentet e pakta që u kërkohen dhe për t’u bërë presion vendeve që të ndryshojnë rregullat e tyre të azilit, në mënyrë që ato të zbatohen jo vetëm për një numër të vogël individësh, por për një masë të madhe njerëzish, shkruan portali i Dan Bongino, i cili është një nga komentuesit më të ndjekur të krahut të djathtë në SHBA, një komentues i rëndësishëm i politikave të Presidentit të Donald Trump dhe një yll i politikave të rëndësishme të presidentit Donald Trump.

Në tekst thuhet gjithashtu se SDSM dhe Soros, me mbështetjen e USAID-it, financuan grupet që filluan Revolucionin Shumëngjyrësh në vitin 2015, “ashtu siç bëri Soros në Ukrainë dhe shumë vende të tjera, me diplomatë nga administrata e Obamës që mbështesin protestat e tyre”. Teksti liston disa nga projektet që USAID ka financuar në Maqedoni, si dhe përdorimin e aktivistëve nga organizatat e majta për qëllime propagandistike. Kështu, përmendet shembulli i Jasmina Golubovska, një punonjëse e një organizate tjetër që mbështet migrimin masiv në Evropë – Legis e cila u shpall heroinë e Revolucionit Shumëngjyrësh pasi u fotografua duke aplikuar grim duke përdorur një mburojë policie si pasqyrë një lëvizje që përdoret rregullisht në revolucionet me ngjyra në mbarë botën.

Si konfirmim i lidhjes mes projekteve të USAID-it dhe Fondacionit Soros, teksti në ueb-faqen e Dan Bonxhino-s paraqet përdorimin e bluzave me mbishkrimin “Soros Army” nga aktivistët shumëngjyrësh, përfshirë gazetarin Borjan Jovanovski, i cili ishte pjesë e një projekti të madh mediatik të financuar nga USAID – emisioni Kontravesti. Pavle Bogojevski, ndoshta aktivisti më i njohur i Revolucionit Shumëngjyrësh, ishte pjesë e Komitetit të Helsinkit, i cili mori para nga USAID për të zbatuar një projekt për çështjet LGBT.