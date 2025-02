Pas bojkotit të blerjeve në supermarkete, i cili u zhvillua për herë të parë në vend të premten, rrjetet më të mëdha të shitjes me pakicë shënuan një rënie të xhiros me rreth 50%.

Të dhënat e Drejtorisë së të Ardhurave Publike tregojnë se qarkullimi i përgjithshëm në tetë zinxhirët më të mëdhenj të shitjes me pakicë është ulur me 46,59% krahasuar me javën e kaluar.

Qytetarët i janë bashkuar thirrjes për bojkot për shkak të çmimeve të larta të produkteve bazë, të mbështetur nga disa parti politike dhe Qeveria.

Në vitin 2023, shtatë zinxhirët më të mëdhenj të shitjes me pakicë gjeneruan të ardhura prej 930 milionë eurosh dhe kompania lider ishte Vero me një fitim prej 10 milionë euro.

Qeveria njofton se do të vazhdojë me kontrollet dhe do të kërkojë zgjidhje për çmimet e larta përmes dialogut me prodhuesit dhe tregtarët.

Ministrja e Financave Gordana Dimitrieska-Koçoska shpalli dënime të mëdha për mosrespektimin e ligjeve.

Njëkohësisht, rritja e çmimeve ka ndikuar edhe në shportën minimale sindikaliste, e cila në muajin janar ishte 63.252 denarë, me një rritje prej 391 denarë në krahasim me dhjetorin. Federata e Sindikatave të Maqedonisë njoftoi se do të kërkojë rritje të pagës minimale, ndërsa kryeministri Mickoski do të prezantojë të dhëna të reja për çmimet e produkteve.

Kostoja e jetesës në vitin 2024 u rrit me 3.5%, dhe çmimet e shitjes me pakicë me 3.8%.