Presidenti aktual amerikan, Joe Biden do të humbiste zgjedhore të vitit 2024 kundër tre kandidatëve republikanë. Biden, 80 vjeç, është pas kandidatit kryesor të Partisë Demokratike të 2024-s, ish-presidentit Donald Trump, si dhe ish-ambasadorja së OKB-së, Nikki Haley dhe senatorit, Tim Scott (R-SC) në zgjedhjet hipotetike, sipas sondazhit Harvard/CAPS-Harris.

Trump, 77 vjeç, do të fitonte me 4 pikë diferencë kundrejt Bidenit, me presidentin aktual që mori 40 për qind mbështetje krahasuar me 44 për qind të Trumpit. Gati 15 për qind u përgjigjen se nuk e dinin ose nuk ishin të sigurt se kush ishte kandidati i tyre i preferuar, raporton nypost.

Haley, 51 vjeç, do ta mposhte Bidenin me të njëjtën diferencë, sipas sondazhit, me 41 për qind që mbështesin ish-guvernatoren e Karolinës së Jugut dhe zyrtarin e administratës Trump, krahasuar me 37 për qind që thanë se do të mbështesnin presidentin në detyrë. Votuesit ishin më pak të sigurt se për kë do të votonin në atë skenar, me 21 për qind që thanë se nuk ishin të sigurt ose nuk e dinin se kë do të zgjidhnin.

Scott, 58 vjeç, kaloi Biden 39 për qind në 37 për qind në sondazhin Harvard/CAPS-Harris, me 25 për qind të pasigurt se për kë të votojnë.

Midis kandidatëve të tjerë primar të GOP, Biden performoi më së miri kundër ish-zëvendëspresidentit Mike Pence, duke e mundur atë me 42-36 për qind në një garë hipotetike.