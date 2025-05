Këtë vit në Haxh dhe për vizitë në vendet e shenjta myslimane, nga vendi jonë do të nisen mbi dy mijë besimtarë që është identike me numrin e vitit të kaluar, deklaroi për MIA-n, Irsal Jakupi, sekretar i përgjithshëm i Bashkësisë Fetare Islame (BFI).

“Numri është plotësuar në përputhje me kuotën e përcaktuar nga Ministria e Haxhit të Arabisë Saudite dhe këtë vit do të jenë 2.020 haxhinj nga vendi të cilët do të udhëtojnë drejt vendeve të shenjta, megjithëse janë regjistruar më shumë. Numri është i njëjtë me vitin e kaluar. Besimtarët do të udhëtojnë me 24 maj me 11 fluturime çarter secili me 180 udhëtarë. Ata janë të moshave të ndryshme, më i moshuari është mbi 80 vjeç, derisa më i riu është 10 vjeç”, shton Jakupi.

Sipas tij, çmimi për një akomodim për haxhin 1445/2024 është 6.700 euro që është 150 euro më i lartë krahasuar me vitin e kaluar. Vitin e kaluar, 2.030 besimtarë realizuan shtyllën e pestë të Islamit që ishte më shumë se dyfishi i numrit të vitit 2022, kur në vendet e shenjta kishte 919 besimtarë.

Festa e madhe e Kurban Bajramit, këtë vit është me 6 qershor.

Haxhi shërben për t’u kujtuar myslimanëve se të gjithë janë të barabartë në sytë e Zotit – Allahut. Kjo është shtylla e pestë e Islamit dhe rikrijon udhëtimin e profetit Muhamed në vitin 632. Ka për qëllim të bashkojë myslimanët e të gjitha kombësive, t’i pastrojë ata nga mëkatet dhe t’i afrojë me Zotin