Kryetari i komunës së Sarajit, Blerim Bexhiti, sot në një prononcim për ‘Sloboden pecat’ hodhi poshtë si të pavërteta zërat se do të ndërtohet një spital në vendin e qendrës sportive dhe rekreative Treska, për shkak të së cilës pronarët e kampshtëpizave janë të detyruar të zhvendosin karvanët brenda 60 ditëve.

Afati i fundit për zhvendosjen e karvanëve është deri në fund të shkurtit, mendoj se është një afat i arsyeshëm dhe ka kohë që pronarët të vendosin se çfarë të bëjnë me kampshtëpizat. Ne gjithashtu kemi një kompani publike, pronarët e rimorkiove mund të aplikojnë gjithashtu atje. Spekulimet dhe të pavërtetat janë zërat se një spital ose një qendër tregtare do të ndërtohet në këtë pjesë. Qendra rekreative do të ringjallet dhe qytetarët do të kenë një vend për t’u argëtuar, tha Bexheti.