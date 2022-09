Ose taksa më të larta ose më shumë huamarrje.

Për ta tejkaluar më lehtë krizën energjetike, sipas ministrit të Financave Fatmir Besimi, ekzistojnë dy mundësi.

Por në të dyja rastet, punëtoria në fund do të paguhet nga qytetarët.

“Taksat më të larta do të rrisin koston e jetesës dhe interesat për paratë e huazuara do të duhet të paguhen. Vetëm këtë vit shteti duhet të kthejë 152 milionë euro interesa për borxhet e vjetra, që është 1.3% e BPV-së. Qeveria do të ndihmojë me aq sa mundet, por të gjithë duhet të kursejmë”, tha Besimi.

“Asnjëherë nuk kemi thënë se do të jetë e lehtë. Po bëjmë të gjitha përgatitjet që kjo krizë të kalojë sa më pa u ndjerë. Por ne të gjithë duhet të përshtatemi për të punuar në kushte krize, qeveria është këtu për të ndihmuar, por kjo do të reflektohet ose me rritjen e taksave ose me huamarrje të reja”, tha Fatmir Besimi, ministër i Financave.

Kriza goditi edhe bursën, por rënia nuk është dramatike.

Nëse dy vitet e kaluara ishin më të mirat për funksionimin e bursës, këtë vit, sipas drejtorit Ivan Shteriev, bursa është në një mjedis të artë.

“Todnko Këtë vit xhiroja e bezranit është 92 milionë euro, është një rënie në krahasim me vitet e kaluara, nuk është dramatike. Indekset e aksioneve më të tregtuara mbi 10 shënuan rënie me 7%. Kemi një përkeqësim, por nuk është dramatik. Në rajon rëniet janë edhe më të mëdha”, tha Ivan Shteriev, drejtor i Bursës së Maqedonisë

Për të stimuluar investimet në letra me vlerë, kreu i Komisionit të Letrave me Vlerë ka kërkuar shtyrjen e taksimit të fitimeve kapitale edhe për një vit.

Sipas këtij komisioni nevojitet një procedurë më e thjeshtë administrative, e cila aktualisht është pengesë për investitorët e bursës.

Ndërkaq, sot në Ohër u mbajt Konferenca e 21-të vjetore e Bursës së Maqedonisë.