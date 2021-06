I ftuar në Çim Peka Live, ish-kryeministri Sali Berisha ka bërë deklaratën më bombë të ketyre viteve, pasi realitetit i ri politik i krijuar në vend, e ka detyruar atë të ndryshojë qëndrim në lidhje me angazhimin e tij politik.

Gazetari Peka e ka pyetur ish-kryeministrin Sali Berisha në lidhje me deklaratën e tij se do tërhiqej nga funksionet e tij politike, por Berisha e ka ndërprerë duke thënë kurrë mos thuaj kurrë.

Berisha: Kurrë mos thuaj kurrë! Never say enver. E kam përdorur me Ramiz Alinë dhe e përdor prapë, pasi sot kam ndërruar rrugë dhe po i heq të gjitha pengesat e mia.

Nuk përjashtoj asnjë të drejtë time kushtetuese më.