Komisioni Rregullativ për Energji i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e fundit miratoi vendimin për përcaktimin e çmimeve më të larta me pakicë të derivateve të naftës dhe derivateve të transportit. Çmimet me pakicë të derivateve të naftës u ulën mesatarisht me 6.45%.

Çmimet me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98, janë ulur për 6,50 denarë/litër, në krahasim me çmimin me pakicë prej 10.03.2022 dhe kështu çmimi me pakicë i EUROSUPER BS-95 është 86,50 denarë/litër, ndërsa me pakicë çmimi i EUROSUPER BS-98 është 88,50 denarë/litër.

Çmimet me pakicë të EURODIESEL (NV V) dhe vajit ekstra të lehtë për amvisëri (EL-1) janë ulur për 9,00 denarë/litër, krahasuar me çmimet me pakicë të përcaktuara më 10.03.2022 dhe kështu çmimi me pakicë i EURODIESEL (DE V) është denarë. 88,00 / litër, ndërsa çmimi me pakicë i vajit ekstra të lehtë për amvisëri (EL-1) është 83,50 denarë / litër.

Çmimi me pakicë i mazutit M-1 NS rritet për 0,345 denarë/kg dhe tani arrin në 60,914 denarë/kg.