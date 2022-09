Maqedoni

Bekteshi: Me masat e reja nuk do të mbështeten kazinotë, bankat dhe minierat

Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi, sot ka folur në lidhje me masat e reja anti-krizë që i ka paralajmëruar Qeveria. Ai deklaroi se me masat e reja nuk do të mbështeten minierat, kazinotë, bankat dhe aktivitete të ngjashme. Bekteshi ritheksoi se do të ndihmohen kategoritë më të rrezikuara...