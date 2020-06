BE: Nuk ka hapje të kufijve për Maqedoninë e Veriut, por çdo vend mund të vendos vetvetiu

Qeveritë e Bashkimit Evropian sot vendosën që t’i hapin kufijtë për 15 vende, ndërsa në mesin e këtyre vendeve nuk ndodhet Maqedonia e Veriut.

Vendimi, megjithatë, nuk është i obligueshëm, që do të thotë se çdo vend në mënyrë të pavarur do të vendosë se me cilat vende do t’i hap kufijtë.

Në listë ndodhen Serbia, Mali i Zi, Kanada, Australia, Algjiri, Tunisi, Zelanda e Re, Gjeorgjia, Japonia Moroko, Ruanda, Koreja e Jugut, Tajlanda dhe Uruguai. Kinezët gjithashtu do të mund të udhëtojnë në BE, por vetëm nëse Kina deklarohet se do t’i pranojë vizitorët evropian.

Vendimi është marrë në bazë të gjendjes epidemiologjike tëvendeve, ndërsa lista vazhdimisht përditësohet.

Komisioni Evropian insistonte që kufijtë e jashtëm të rihapen në mënyrë të koordinuar, por në fund vendimi është marrë që secili vend ta merr në mënyrën e vet. Kufijtë e BE-së do të mbesin të mbyllura edhe për shtetasit e SHBA-ve të cilët kanë numrin më të madh të të infektuarve.