Zëdhënësja e Qeverisë, Venera Azizi, ka reaguar me tone të forta ndaj paraqitjeve të fundit të BDI-së në Kumanovë, të cilat ajo i cilësoi si “hipokrizi paraelektorale” dhe përpjekje të vonuara për të rikuperuar besimin e humbur.

“Kumanova nuk ka nevojë për hipokrizinë paraelektorale të BDI-së. Mbi 20 vjet përbuzje, goditje dhe vuajtje nuk fshihen me disa fjalë të zbrazëta para zgjedhjeve”, ka shkruar Azizi në një reagim publik.

Duke përmendur situatën e rëndë me të cilën është përballur Kumanova ndër vite, ajo theksoi se rinia është larguar, intelektualët janë shtypur dhe qyteti është rrënuar nën politikat e dështuara të BDI-së.

“Mos e nënvlerësoni kujtesën tonë me ‘shqetësime’ të vonuara. Kumanova për më shumë se dy dekada kërkoi drejtësi, jo mëshirë. Ajo që mori nga BDI ishte vetëm zhgënjim “, shtoi zëdhënësja.

Azizi përfundoi me një mesazh të prerë: “Sot, mos e përdorni sërish Kumanovën për të mbledhur pikë politike. Është shumë vonë. Populli e di, populli nuk harron, dhe këtë herë, do të flasë me zë të qartë”.