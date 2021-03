Avokati i Popullit njofton qytetarët se në mënyrë aktive do të përcjell procesin e regjistrimit të popullsisë, gjatë gjithë kohës së zbatimit të tij nga 1 marsi deri më 21 prill. Për këtë qëllim siç njoftojnë nga ky institucion, secili qytetar që mendon se i është shkelur ndonjë e drejtë, mund të parashtroj ankesë përmes postës elektronike: [email protected]

Avokati Popullit pas ankesës do ta zbatoj procedurën e nevojshme dhe për epilogin do ta njoftoj personin që ka paraqitur ankesë.