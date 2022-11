Në mënyrë simbolike mbrëmë shoferët e autobusave me numër 11 dhe 12 filluan grevën përshkak borxhit që ka Qytetiti i Shkupit ndaj tyre. Shoferët thonë që nuk kanë marrë asnjë të ardhur gjashtë muaj.

“Çdo ditë po na gënjëjnë se do të na paguajnë, kemi borxhe nëpër pompat e benzines nga 6 mijë euro. Neve na vjen keq që do t’i lëmë qytetarët pa autobusa por çfarë të bëjmë nuk kemi zgjidhje tjetër, nuk kemi të ardhura tjera”.

“Jemi mbledhur këtu se ska pagesa. Kjo nuk durohet më shumë. Të hënën duam të dalim të protestojmë dhe ta bllokojmë qytetin”.

“Ndërrmarja e Transportit Publik i vendos këto numra në autobusat tanë pasi nuk kanë mjaftueshëm autobusa. Shpesh herë ndodh që 56 të vozisim. Një autobus me dy numra. Shpesh ndodh që ne tua transportojmë qytetarët pasi që nuk kanë naftë”.

Nëse Qytetiti i Shkupit nuk arrinë marrëveshje prej të hënës do ta ndalojnë qarkullimin edhe autobusat me numër 9, 45, 23, 63, 73, 55. Për momentin Qytetiti i Shkupit ka marrëveshje vetëm me “Slloboden preveoz”, ndëkaq ndërpreu marrëveshjen me Makekspres ku rreth 100 shoferë mbetën pa punë. /KlanMacedonia/