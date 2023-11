Lajme

MPJ do t’i paguajë gati një milion agjencisë së rent a car: Automjeti më i shtrenjtë me qira për Samitin e OSBE-së është 300 euro në ditë, 175 makina kushtojnë rreth 215,000 euro

Po afrohet Samiti i OSBE-së me nikoqir të Maqedonisë, ku do të vijnë mysafirë të lartë, ministra të punëve të jashtme dhe delegacione të tyre. Samiti do të mbahet më 30 nëntor dhe 1 dhjetor në Arenën “Boris Trajkovski”. Për transport të përshtatshëm të delegacioneve...