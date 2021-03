Atdheu ka vendosur të largohet nga “Përputhen” përfundimisht.

Konkurrenti e ka marrë këtë vendim pas sherrit në studio.

Madje teksa në studio bisedohej për postimin e Elvisit, të cilin e ripostoi dhe Atdheu, ky i fundit u largua nga emisioni.

Mbrëmë me një postim në Instastory, Atdheu tregon se është larguar me dëshirën e tij.

“Të dashur miq! Më vjen keq për shumë info të pavërteta që mund të keni dëgjuar këto ditë, për situatën e krijuar kur figura ime kinse ka dashur të përbaltet por nuk do të munden dot. Një sqarim për dashamirësit e mi: Atdheu nuk është pezulluar nga emisioni, por jam larguar vetë me dëshirën time për mos t’u bërë pjesë e llumit. Ju falenderoj për mbështetjen e do të jem gjithnjë transparent me ju!”, shkruan Atdheu.