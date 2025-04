Maqedoni

Nis funksionimin sistemi “One Stop Shop” në pikën kufitare Bllacë

Kryeministri Hristijan Mickoski së bashku me homologun e tij kosovar Albin Kurti sot do të vizitojnë pikën kufitare Bllacë, njoftoi shërbimi për shtyp i qeverisë. Siç thuhet në komunikatë, vizita e sotme është me rastin e fillimit të operacioneve në pikën e përbashkët kufitare me Kosovën,...