Përmes një veprimi të koordinuar të Ministrisë së Brendshme, Byrosë së Sigurisë Publike, Ministrisë së Financave – Administratës së Policisë Financiare dhe Zyrës së të Ardhurave Publike dhe nën udhëheqjen e një Prokurori Publik që vepron me integritet dhe vendosmëri, po nis procesi i çmontimit të një strukture politiko-kriminale me rrënjë të thella.

Këtë mëngjes, Prokuroria Publike, me urdhër të Prokurorit Publik kompetent, ndaloi disa persona, përfshirë Risto Krmzovin, biznesmenin që për shumë vite përfitoi si rezultat i lidhjeve të ngushta me qendrat politike dhe ekonomike të pushtetit, i cili më në fund detyrohet të përgjigjet para Ligjit. Njeriu për të cilin ishte sekret publik se për vite me radhë notonte në hijen e sistemit, i mbrojtur nga elita politike dhe e biznesit dhe që njihet si simbol i një epoke të abuzimit të institucionalizuar dhe grabitjes sistemike shtetërore.

Nën maskën e fitimit të ligjshëm, përmes paraqitjes fiktive të fitimeve dhe pagesës së simuluar të taksave, u krye një rimbursim i organizuar i TVSH-së. Me ndihmën e kompanive fiktive, individëve joekzistues nga Kosova dhe vende të tjera, u formuan transaksione të rreme, vetëm si mbulesë për anashkalimin e ligjit. Fondet e fituara në mënyrë të paligjshme, përmes pagesave të fabrikuara shtetërore, përfunduan në xhepa privatë, dhe më pas u pastruan dhe u legalizuan përmes sektorit të ndërtimit, i cili për vite me radhë ishte një kanal i preferuar për pastrim parash.

Raporti përfshin 15 persona juridikë dhe 23 individë.

Dhe këtu fillon të bëhet pyetja kryesore:

A po hapet më në fund kutia e Pandorës e elitës biznes-politiko-kriminale të Strumicës?

Zgjerimi i ndërtimit të pronës dikur shtetërore, por tani të privatizuar dhe të plaçkitur, lejet e dyshimta të ndërtimit, kreditë e paqarta nga bankat vendase dhe të huaja, transferimi i pronës te kompani të ngushta dhe të afërm, lidhja me kompanitë dhe kapitalin e ish-kryetarëve të bashkive dhe kryeministrave – zbulojnë rrjetin e thellë të interesave. Ngadalë por me siguri, maska ​​bie dhe lind pyetja: Kush është patron dhe organizatori i vërtetë i këtij rrjeti kriminal?