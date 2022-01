Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar dje policët kanë arrestuar një 36-vjeçar me iniciale A.S. nga fshati Gërçec i Shkupit.

Siç qëndron në kumtesën e MPB-së, për A.S. ishte shpallur fletarrest me të cilin kërkohej mbajtja e dënimit me burg.

36-vjeçari tashmë është dorëzuar në burg.