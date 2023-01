Maqedonia e Veriut, bindshëm është e para në Evropë, sipas numrit të të burgosurve që arratisen nga burgu. Sipas të dhënave të publikuara nga Këshilli i Evropës, në RMV në 10.000 të burgosur arratisen nga 691.

Në këtë listë e dyta renditet Holanda, me statistikë për dyfish më të mirë se vendi ynë – respektivisht me 315 të arratisur në 10.000 të burgosur. Në vendin e tretë, sic përcjell KlanM, renditet Zvicra me 284 arratisje.

Është interesant fakti se disa vende aspak nuk ka njoftuar për raste të arratisjes nga burgu, kurse në mesin e tyre janë Shqipëria, Mali i Zi, Sllovenia dhe Qiproja.

Të dhënat janë nga Statistika Vjetore e dënimeve që publikohet nga Këshilli i Evropës./KlanM/