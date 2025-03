Kjo fitore do të thoshte se Turqia do të ishte në Ligën A të Ligës së Kombeve pas një fitoreje të përgjithshme 6-1, ndërsa Hungaria do të luajë në Ligën B.

Gazeta spanjolle Marca mori pjesë në lojë dhe Guler u pyet për jetën në Real Madrid, por ai nuk ka qenë pjesë e formacionit të Carlo Ancelottit dhe është shfaqur vetëm në 30 ndeshje në të gjitha garat, më shpesh si zëvendësues.

“Real Madrid ka një plan për mua dhe unë besoj në të. Jam i sigurt se do të kem sukses në Real Madrid. Kam blerë një shtëpi në Madrid. Punoj shumë dhe jam gjithmonë i gatshëm të luaj, siç mund ta shihni në ndeshjen kundër Hungarisë”, tha Guler.

“I dua tifozët e Real Madridit. Mbështetja e tyre do të thotë shumë për mua. Erdha në Real Madrid për të luajtur dhe për të qenë një pjesë e rëndësishme e ekipit, nuk do të ndaloj së luftuari derisa ta arrij këtë”, përfundoi ai.