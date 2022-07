Maqedoni

Mbledhje e Komisionit për Sëmundje Infektive

Komisioni për Sëmundjet Infektive (KSI) njoftoi se sot do të mbajë një mbledhje në të cilën do të diskutohet për situatën aktuale epidemiologjike në vend. “Komisioni për Sëmundjet Infektive do të mblidhet në orën 12 dhe do diskutohet rreth gjendjes epidemiologjike, ndërkohë që...