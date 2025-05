Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Koshta, në kuadër të turneut të tij në Ballkanin Perëndimor, sot do të qëndrojë për një vizitë njëditore në Shkup, ku do të takohet me kryeministrin Hristijan Mickoski dhe presidenten Gordana Siljanovska-Davkova.

Pas takimit që do të mbahet në Qeveri, është planifikuar një konferencë e përbashkët për media ndërmjet Mickoskit dhe Kostës.

Kosta ka vizituar më parë Beogradin dhe Sarajevën dhe qëllimi i vizitës së tij rajonale është të riafirmojë përkushtimin e BE-së për rajonin dhe perspektivën e vendeve të Ballkanit Perëndimor për anëtarësim në Union.

Forcimi i bashkëpunimit me Ballkanin Perëndimor është një prioritet kryesor politik për BE-në dhe për mua personalisht, tha Costa përpara turneut të tij në Ballkanin Perëndimor. Ai theksoi se po viziton rajonin për të biseduar me liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor, të cilët “përballen me sfida të vazhdueshme” dhe për të treguar se BE-ja është e gatshme t’i ndihmojë.

Kryeministri Hristijan Mickoski, lidhur me vizitën në Shkup të kryetarit të Këshillit Evropian, theksoi se do të përcillen qëndrimet tona në lidhje me amendamentet kushtetuese.

Qëndrimet tona janë të qarta sa i përket amendamenteve kushtetuese dhe këtu nuk ka asnjë ndryshim, sepse nuk shohim asnjë sinjal nga ana tjetër, të paktën në këtë moment, se ka ndryshim në sjellje, pra nga fqinji ynë lindor. Shpresoj se është kështu dhe shpresoj se në periudhën e ardhshme do të flasim më shumë për zgjidhje sesa për probleme, theksoi Mickoski.

Ai shtoi se me ftesë të Kostës do ta shoqërojë në fluturimin nga Shkupi për në Tiranë, ku Presidenti i Këshillit të BE-së do të shtrojë një darkë për liderët e Ballkanit Perëndimor, ndërsa të premten do të kenë një takim të Komunitetit Politik Evropian në Tiranë.

Ambasadori polak në vend Mariusz Brimora, vendi i të cilit aktualisht kryeson me BE-në, në një intervistë për MIA-n të premten tha se vizita e presidentit të Këshillit të Bashkimit Evropian, Antonio Kosta, në Shkup javën e ardhshme është një sinjal tjetër i fortë për prioritetet e BE-së dhe se fakti që ai po viziton Ballkanin Perëndimor dhe vjen në Shkup është dëshmi se ata janë të gatshëm për zgjerim.

Nga këndvështrimi im, mund të përmend se kryeministri ynë Donald Tusk do ta vizitojë Shkupin në muajt e ardhshëm dhe ky do të jetë një sinjal tjetër se ne kujdesemi për Maqedoninë, se e mbështesim vendin, se Presidenca, Këshilli i BE-së mbështesin procesin e hapjes së negociatave dhe kjo është një shenjë e fortë se do të presim përgjigje nga pala maqedonase, theksoi ambasadorja, tha Brimora për MIA.