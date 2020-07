Që nga fillimi i krizës me COVID-19 janë marrë më shumë masa për ruajtjen e vendeve të punës. Me masën mbështetje financiare prej 14.500 denarë për të punësuar, me 17 miliard denarë janë mbështetur 19.956 punëdhënës në të cilën janë përfshirë 118.069 punëtorë. Me masën mbështetje financiare prej 14.500 denarëve me 86.8 milion denarë janë mbështetur 5.985 veprimtari për vetëpunësim. Me masën subvencionim i të ardhurave gjatë gjendjes së jashtëzakonshme për muajin maj janë mbështetur 2.463 kompani”, shkruan Angelovska në Facebook.