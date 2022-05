Drejtori i Qendrës për Menaxhim me Kriza Stojançe Angellov, sot ka deklaruar se zjarri në fabrikën “PoFix” objekti i së cilës ndodhet afër qendrës së qytetit, është lokalizuar në kohë dhe është parandaluar tragjedi më e madhe.

“Nëse nuk do të lokalizohej, zjarri do të zgjerohej te furrat e gazit me kapacitet prej disa tonëve dhe nëse do të kishte shpërthim, një pjesë e madhe e qytetit do të zhdukej”, tha Angellov për “Slobodna TV”, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Ai tha se matjet që i ka marrë në lidhje me ndotjen e ajrit për grimcat PM10, tregojnë që ndotja e ajrit nuk është e lartë.

“Vetëm një pjesë u dogj, dy-tre sallat e para. Kyçe për zjarrin e madh ishte depo e parë në të cilën ruheshin lëndët e para për prodhim që zhvillojnë temperaturë të lartë”, tha Angellov.

Ai shtoi se shuarja e zjarrit nga ajri është më e vështirë kur ndërtesa është me çati dhe helikopteri është dashur të kalojë përmes tymit të dendur.

“Do të presim që ekipet e ekspertëve nga teknologjia mjeko-ligjore të zbulojnë shkaqet e sakta të zjarrit”, tha Angelov, duke mos dashur të spekulojë për rrethanat e zjarrit.

Drejtori i QMK-së së shtoi se TAV Maqedoni ka qenë e shpejtë në përmbushjen e dërgesës së shkumës shuarëse, pasi rezervat janë harxhuar shpejt.