Sistemi Kombëtar i Menaxhimit Elektronik të Dokumenteve (eDMS), i cili është me rëndësi thelbësore për administratën digjitale, do të ridizajnohet dhe modernizohet plotësisht, njoftoi sot Ministri i Transformimit Digjital Stefan Andonovski.
Ministri theksoi se sistemi ekzistues ka rezultuar i paqëndrueshëm, i papërshtatshëm dhe pa mbështetje teknike dhe standarde sigurie të përshtatshme. Ai shpjegoi se sistemi, i cili ishte i shtrenjtë, përdorej vetëm në 20 institucione dhe funksiononte ekskluzivisht si një kabinet arkivimi elektronik, pa mundësinë e arkivimit ose përpunimit digjital të dokumenteve.
“Kur morëm përgjegjësinë për sistemin, gjetëm një situatë që nuk i plotësonte nevojat as të qytetarëve dhe as të institucioneve”, vuri në dukje Andonovski, duke shtuar se në dy vitet e fundit nuk ka pasur mbështetje teknike ose zhvillim të sistemit.
Andonovski njoftoi se Ministria tashmë ka ndërmarrë hapa konkretë. Si masë e parë, është miratuar një Ligj i ri për Punë Arkivore që është në përputhje me standardet evropiane dhe e obligon administratën të punojë elektronikisht. Përveç kësaj, janë kryer teste depërtimi për të identifikuar dobësitë e sigurisë së sistemit.
Ministri zbuloi se rezultatet fillestare të testimit treguan vëzhgime kritike, të cilat janë kryesisht pasojë e mirëmbajtjes së papërshtatshme në periudhën e kaluar.
Qëllimi përfundimtar i Ministrisë, siç tha Andonovski, është që eDMS të jetë një sistem plotësisht funksional, i sigurt dhe i integruar deri në fund të vitit. Ai do të mundësojë përpunimin e automatizuar të dokumenteve dhe ndjekjen në kohë reale të rasteve, gjë që do t’u sjellë dobi edhe qytetarëve.
Andonovski njoftoi gjithashtu se Ministria e Transformimit Digjital do të eliminojë plotësisht dokumentet në letër nga puna e saj që nga 1 tetori i këtij viti.
Planet, tha Andonovski, janë të përfshihen institucione, agjenci dhe ndërmarrje publike të reja në eDMS.
Me këto ndryshime, vendi po përputhet me standardet e Bashkimit Evropian dhe agjendën e reformave, e cila parashikon futjen e një sistemi të vetëm të menaxhimit të dokumenteve në të gjitha institucionet shtetërore deri në vitin 2028.
Kujtojmë se muajve të fundit është mundësuar marrja e dokumenteve të rëndësishme online, si certifikatë për mosdënueshmëri nga gjykatat themelore, fletë-pronësia dhe disa dokumente të tjera. Megjithatë Maqedonia e Veriut vazhdoi të përballet me sfidat e digjitalizimit edhe në vitin 2024.
Vlerësimi gjithëpërfshirës i KE-së në raportin e progresit për situatën e digjitalizimit në Maqedoninë e Veriut është se, megjithëse ka pasur disa përparime, përpjekjet për digjitalizim janë ende në faza të hershme dhe kanë shumë mangësi. Shërbimet digjitale janë në zhvillim, por shumë procedura mbeten offline dhe kërkohet përmirësim i portalit elektronik. Vendi duhet të harmonizojë legjislacionin me normat evropiane dhe të rrisë aftësitë digjitale, sidomos për bizneset e vogla dhe zonat rurale. Pavarësisht përparimeve në infrastrukturën e internetit dhe 5G, administrata dhe sektori i sigurisë kibernetike kërkojnë digjitalizim dhe forcim. Sektorët e shëndetësisë dhe energjisë gjithashtu kërkojnë përpjekje për digjitalizim e me këtë edhe transparencë dhe modernizim
Comments are closed for this post.