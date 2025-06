Ambasadori i Bashkimit Evropian, Mihalis Rokas, dhe përfaqësuesi i përhershëm i UNDP-së, Armen Grigorjan, sot do të vizitojnë Parkun Natyror Ezeran të Prespës, ku me popullatën lokale do të bisedojnë për çështje që lidhen me mbrojtjen e mjedisit unik atje.

Siç dihet, Ezerani është një park natyror që përfshin ligatinat, livadhet dhe ujërat e cekëta të liqenit, por edhe krahas rëndësisë së tij, ekosistemi i liqenit është në proces degradimi, i cili kryesisht për shkak të shkarkimit të parregulluar të ujërave të zeza të patrajtuara në liqen.

Gjatë takimit me popullsinë lokale, Ambasadori Rokas dhe Gregorian do të përqendrohen në mbledhjen dhe trajtimin e mbeturinave, të cilat kanë një ndikim negativ në mjedis në zonën e Ezeranit. Sipas programit, një nga aktivitetet e programit BE për Prespën, i financuar nga BE dhe i menaxhuar nga UNDP, synon të eliminojë gjashtë deponi dhe t’i shndërrojë ato në hapësira publike të dobishme.

Në kuadër të projektit janë siguruar edhe dy automjete për mbledhjen e mbeturinave dhe 2,300 kosha polietileni për të parandaluar rishfaqjen e deponive të paligjshme dhe për të përmirësuar mbledhjen dhe menaxhimin e mbeturinave në Prespë.

Ngjarja për angazhimin e komunitetit në Ezeran synon të rrisë ndërgjegjësimin midis banorëve të Prespës në lidhje me efektet e dëmshme të menaxhimit të dobët të mbeturinave dhe të bëjë thirrje për mendimin e tyre krijues të gjelbër për një mjedis të pastër.