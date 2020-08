Pas zëvendëspresidentit turk Fuat Oktay, kërcënimet për luftë me Greqinë u lëshuan edhe nga aleati nacionalist i Erdogan, Devlet Bahceli.

Udhëheqësi i Partisë Nacionaliste për Veprim tha se planet e Greqisë për të shtrirë ujërat e saj territoriale në 12 milje detare janë një shkak lufte për Turqinë, ndërsa ftesën e kancelares Merkel për vendet e BE për të mbështetur Greqinë e cilësoi në të njëjtën kohë si një thirrje për një kryqëzatë, duke kërkuar statusi i ishjujve te Dodekanezit të rishikohet.

‘Duke marrë parasysh karakteristikat gjeograke, politike dhe karakteristikat e tjera të Dodekanezit, ajo do të rigjallërojë shpresat për paqe dhe stabilitet në Egje dhe do të kompensojë padrejtësinë kundër vendit tonë, nëse statusi i tyre ligjor rishikohet’, tha aleati i ngushtë i Erdoganit. Deklaratat e tij në përvjetorin e luftës kundër Greqisë shkaktuan jehonë menjëherë në mediat greke.

Sipas tij, zgjatja e ujërave territoriale Greke në 12 milje detare është një Casus Belli dhe shtrirja me 12 milje shihet si një një plan i ri nga Greqia për të pushtuar Turqinë.

‘Greqia dhe mbështetësit e saj të vegjël, të cilët nuk shohin dhe nuk interesohen për pasojat serioze që do të pësojnë nëse luajnë me nervat e kombit turk, janë në mes të një fushate provokimesh që do të kenë një fund shumë të keq’ , tha ai, duke këshilluar Greqinë të pranojë ligjin ndërkombëtar.

Ai përmendi gjithashtu se që nga viti 1821 Greqia është bërë ‘një tumor malinj që shqetëson turqit. Ky tumor ose do të shërohet (a është i mundur). Ose do të ç’rrënjoset dhe hidhet poshtë’.