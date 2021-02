Maqedoni

Maqedonia e Veriut sot fillon me vaksinimin kundër COVID-19

Me vaksinimin e dy punonjësve shëndetësorë sot në ora 10:00 në spitalin modular në Shkup do të filloj procesi i imunizimit në vend. Punkti në spitalin modular do të ketë 6 pozicione, të cilat do të punojnë në dy ndërrime nga ora 08 deri në 20:00, ndërkohë që vaksinimin do ta kryejnë...