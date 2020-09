Asociacioni i bastoreve sportive kumtoi se prejse në prill të këtij viti Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut solli dekret me të cilin mundësohen baste sportive onlajn, lojtarët munden përmes bastoreve sportive të Maqedonisë të luajnë onlajn dhe në mënyrë të sigurt, me pagesë të sigurt të lojërave.

Nga ana tjetër, edhe pse sipas nenit 19 të ligjit për lojëra fati, bastet onlajn në ueb faqet e huaja janë në kundërshtim me ligjin dhe mënyra e tillë nuk garanton siguri në lidhje me pagesat, lojtarët megjithatë praktikojnë onlajn bastore në ueb faqet e huaja.

“Duke e marrë parasysh këtë, i informojmë lojtarët se Ministria e Financave, duke i’u referuar nenit të njëjtë të Ligjit për lojëra fati (neni 19) përmes shkrimit, tashmë i njoftoi organizatorët e huaj të lojërave të fatit të cilët ilegalisht dhe pa licencë organizojnë onlajn baste se është e ndaluar pjesëmarrja e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut te organizuesit e huaj të palicencuar për lojëra të fatit. Nëse Drejtoria për të Ardhura Publike konfirmon qarkullim të mjeteve nga pjesëmarrja në lojëra të fatit te organizuesit e huaj të palicencuar për lojëra të fatit, kjo nënshtrohet në gjoba të mëdha në para për lojtarët”, kumtojnë nga ABSM.

Nga Asociacioni shtojnë se çdo vit buxhetet shtetërore dhe lokale arkëtojnë mjete të mëdha nga industria e lojërave të fatit. Në vitin 2018 kjo shumë arrinte 253 milion euro. Rritja e këtyre mjeteve do të thotë qarkullim më i madh në buxhetin shtetëror dhe më shumë mjete që në të ardhmen do të investohen në përmirësimin e cilësisë së jetës për të gjithë qytetarët në shtet. Kjo është nga vlera e madhe në kohën kur bota përballet me krizën shëndetësore dhe ekonomike.

Prej më parë janë bërë ndryshime edhe në transferin e parave, përkatësisht lojtarët tani mund të shfrytëzojnë edhe kartela pagesore të Visa dhe Master.

“Me bastore ilegale onlajn të ueb faqeve të huaja, shteti nuk ka kontroll mbi bastet, ndërsa paratë për tatim, në vend se në buxhet, rrjedhin jashtë shtetit. Sipas disa vlerësimeve bëhet fjalë për qarkullim prej 40-50 milion euro, ndërsa këto janë mjete të cilat janë nga interesi i madh për ekonominë vendore, mbajtjen dhe hapjen e vendeve të reja të punës dhe investimet. Plotësisht, ky dekret i Qeverisë njëherit është edhe përgjigje adekuate e korona-krizës e cila ndihmoi të ruhen shumë vende pune të cilat direkt dhe indirekt i mban industria e lojërave të fatit, si dhe ekzistenca e më shumë se 54.000 personave të cilët pjesërisht ose tërësisht janë të varur nga të ardhurat personale të gjeneruara në tërë zinxhirin e vlerave të cilin e krijon kjo industri”, thotë Vasko Ilijevski, kryetar i ABSM.