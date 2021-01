Maqedoni

Maqedoni: Nga ky vit nuk do të importohen më vetura “Euro 4”

Makina nën standardin EURO 5 nuk do të mund të importohen në Maqedoni. Qeveria përgatit rregulla të reja me të cilat do të rinovojë cilësinë e makinave në qarkullim, e me këtë edhe të zbusin ndotjen e ajrit. Ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi kujtoi se për momentin nuk është e...