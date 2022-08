Nëse je njeri, do të vdesësh. Ky nuk është mendimi më ngushëllues, por vdekja është çmimi i pashmangshëm që duhet të paguajmë për të qenë gjallë. Megjithatë, gjersa ilaçet dhe teknologjitë po përparojnë, edhe mendimet në shtyerjen e këtij “eventi të frikshëm” po përmisohen.

Nëse jetëgjatësia njerëzore vazhdon të zgjatet, a mund të bëhemi një ditë të pavdekshëm? Përgjigjja varet nga ajo që mendoni se çfarë do të thotë të jesh një njeri i pavdekshëm.

“Unë nuk mendoj se kur njerëzit pyesin për pavdekësinë, ata me të vërtetë nënkuptojnë pavdekësinë e vërtetë, përveç nëse besojnë në diçka si një shpirt,” tha Susan Schneider, një filozofe dhe drejtoreshë themeluese e Qendrës për Mendjen e Ardhshme në Universitetin Atlantik të Floridës. “Nëse dikush, të themi, do të përmirësonte trurin dhe trupin e tij për të jetuar një kohë vërtetë të gjatë, ata ende nuk do të ishin në gjendje të jetonin përtej fundit të universit.”

Shkencëtarët presin që universi të marrë fund, gjë që vendos një “masë zbutëse” të menjëhershëme mbi një mister rreth potencialit të pavdekësisë njerëzore. Disa shkencëtarë kanë spekuluar për mbijetesën e vdekjes së universit, siç raportoi gazetari shkencor, John Horgan për Scientific American , por nuk ka gjasa që ndonjë njeri i gjallë sot të përjetojë gjithsesi shkatërrimin e universit dhe të jetojë pas tij.

Shumë njerëz plaken dhe vdesin. Për të jetuar për një kohë të pacaktuar, do të na duhej të ndalonim trupin nga plakja. Një grup kafshësh mund ta kenë zgjidhur tashmë këtë problem, kështu që zgjidhja nuk është aq e largët sa duket, transmeton “Live Science“.

Hidrat janë jovertebrorë të vegjël, të ngjashëm me kandil deti, me një qasje të jashtëzakonshme ndaj plakjes. Ato përbëhen kryesisht nga qeliza burimore që ndahen vazhdimisht për të krijuar qeliza të reja, pasi qelizat e tyre më të vjetra hidhen. Fluksi i vazhdueshëm i qelizave të reja lejon hidrat të renovohen dhe të qëndrojnë përgjithmonë të reja, raporton Live Science.

“Ato nuk duken se plaken, kështu që potencialisht janë të pavdekshme,” tha për Live Science Daniel Martínez, një profesor i biologjisë në Kolegjin Pomona në Claremont, Kaliforni, i cili zbuloi mungesën e plakjes së hidrës.

Hidrat

Hidrat tregojnë se kafshët nuk duhet të plaken, por kjo nuk do të thotë që njerëzit mund të përsërisin zakonet e tyre renovuese. Me gjatësi 0,4 inç (10 milimetra), hidrat janë të vogla dhe nuk kanë organe.

“Është e pamundur për ne sepse trupat tanë janë superkompleks,” tha Martínez.

Njerëzit kanë qeliza burimore që mund t’i riparojnë dhe madje të rilindin pjesë të trupit, të tilla si në mëlçi , por trupi i njeriut nuk përbëhet pothuajse tërësisht nga këto qeliza, siç janë hidrat. Kjo për shkak se njerëzit kanë nevojë për qeliza për të bërë gjëra të tjera përveç ndarjes dhe krijimit të qelizave të reja.

Për shembull, qelizat tona të kuqe të gjakut transportojnë oksigjen nëpër trup.

“Ne i bëjmë qelizat të angazhohen për një funksion dhe duke e bërë këtë, ato duhet të humbasin aftësinë për t’u ndarë,” tha Martínez. Ndërsa qelizat plaken, kështu plakemi edhe ne.

Ne nuk mund t’i hedhim thjesht qelizat tona të vjetra si hidra, sepse ne kemi nevojë për to. Për shembull, neuronet në tru transmetojnë informacion. “Ne nuk duam që ato të zëvendësohen,” tha Martínez. “Sepse përndryshe, ne nuk do të kujtojmë asgjë.”

Hidra mund të frymëzojë kërkime që i lejojnë njerëzit të jetojnë jetë më të shëndetshme, për shembull, duke gjetur mënyra që qelizat tona të funksionojnë më mirë ndërsa plaken, sipas Martínez. Megjithatë, ndjenja e tij e brendshme është se njerëzit nuk do të arrijnë kurrë një pavdekësi të tillë biologjike.

Megjithëse Martínez personalisht nuk dëshiron të jetojë përgjithmonë, ai mendon se njerëzit tashmë janë të aftë për një formë të pavdekësisë. “Unë gjithmonë them ‘Mendoj se jemi të pavdekshëm’”, tha ai. “Poetët për mua janë të pavdekshëm sepse ata janë ende me ne pas kaq shumë vitesh dhe ata ende ndikojnë te ne. Dhe kështu mendoj se njerëzit mbijetojnë përmes trashëgimisë së tyre.”

Njeriu më i vjetër i gjallë i regjistruar është Jeanne Calment nga Franca, e cila vdiq në moshën 122-vjeçare në vitin 1997, sipas Rekordeve Botërore Guinness. Në një studim të vitit 2021 të botuar në revistën Nature Communications, studiuesit raportuan se njerëzit mund të jenë në gjendje të jetojnë deri në një maksimum prej 120 deri në 150 vjet, pas së cilës, studiuesit parashikojnë një humbje të plotë të elasticitetit, aftësinë e trupit për t’u rikuperuar nga gjërat sikurse sëmundjet apo lëndimet. Për të jetuar përtej këtij kufiri, njerëzit duhet të ndalojnë plakjen e qelizave dhe të parandalojnë sëmundjet.

Njerëzit mund të jenë në gjendje të jetojnë përtej kufijve të tyre biologjikë me përparimet e ardhshme teknologjike që përfshijnë nanoteknologjinë.

Ky është manipulimi i materialeve në një shkallë nano, më pak se 100 nanometra (një e miliarda e një metri ose 400 e miliarda e një inçi). Makinat kaq të vogla mund të udhëtojnë në gjak dhe ndoshta të parandalojnë plakjen duke riparuar dëmtimin që përjetojnë qelizat me kalimin e kohës. Nanotech gjithashtu mund të kurojë disa sëmundje, duke përfshirë disa lloje kanceri, duke hequr qelizat kancerogjene nga trupi, sipas Universitetit të Melburnit, në Australi.

Parandalimi i plakjes së trupit të njeriut ende nuk mjafton për të arritur pavdekësinë. Edhe pse hidrat nuk tregojnë shenja plakjeje, krijesat ende vdesin. Ata hahen nga grabitqarët, si peshqit, dhe zhduken nëse mjedisi i tyre ndryshon shumë, për shembull, nëse pellgjet e tyre ngrijnë në dimër, tha Martínez.

Njerëzit nuk kanë shumë grabitqarë për të luftuar, por ne jemi të prirur ndaj aksidenteve fatale dhe të prekshëm ndaj ngjarjeve ekstreme mjedisore, të tilla si ato të intensifikuara nga ndryshimet klimatike. Ne do të kemi nevojë për një anije më të fortë se trupat tanë aktualë për të siguruar mbijetesën tonë gjatë në të ardhmen. Teknologjia mund të ofrojë zgjidhje edhe për këtë.

Koncepti i trurit

Rroftë teknologjia

Ndërsa teknologjia përparon, futuristët parashikojnë dy momente përcaktuese.

E para është singulariteti, në të cilin ne do të dizajnojmë inteligjencën artificiale (AI) mjaft të zgjuar për të ridizajnuar veten, dhe ajo do të bëhet gjithnjë e më e zgjuar derisa të jetë shumë më e lartë se inteligjenca jonë, raportoi më parë Live Science.

Pika e dytë është pavdekësia virtuale, ku ne do të jemi në gjendje të skanojmë trurin tonë dhe ta transferojmë veten në një medium jobiologjik, si një kompjuter.

Studiuesit kanë hartuar tashmë lidhjet nervore të një krimbi të rrumbullakët ( Caenorhabditis elegans ). Si pjesë e të ashtuquajturit projekti “OpenWorm”, ata më pas simuluan trurin e krimbit të rrumbullakët në një softuer që përsërit lidhjet nervore dhe e programuan atë softuer për të drejtuar një robot Lego, sipas Smithsonian Magazine . Roboti më pas u duk se filloi të sillej si një krimb i rrumbullakët. Shkencëtarët nuk janë afër hartës së lidhjeve midis 86 miliardë neuroneve të trurit të njeriut (krimbat e rrumbullakët kanë vetëm 302 neurone), por përparimet në intelegjencën artificiale mund të na ndihmojnë të arrijmë atje.

Pasi mendja e njeriut është në një kompjuter dhe mund të ngarkohet në internet, nuk do të duhet të shqetësohemi për humbjen e trupit të njeriut. Lëvizja e mendjes njerëzore nga trupi do të ishte një hap i rëndësishëm në rrugën drejt pavdekësisë, por, sipas Schneider, ka një kapje. “Unë nuk mendoj se kjo do të arrijë pavdekësinë për ju, dhe kjo është për shkak se unë mendoj se ju do të krijoni një dyshe dixhitale,” tha ajo.

Schneider, i cili është gjithashtu autor i ” Artificial You: AI dhe e ardhmja e mendjes suaj(hapet në skedën e re)” (Princeton University Press, 2019), përshkruan një eksperiment mendimi në të cilin truri ose e bën ose nuk i mbijeton procesit të ngarkimit. Nëse truri mbijeton, atëherë kopja digjitale nuk mund të jesh ti pasi je ende gjallë; anasjelltas, kopja digjitale gjithashtu nuk mund të jeni ju nëse truri juaj nuk i mbijeton procesit të ngarkimit, sepse nuk do të ishte nëse do ta bënit – kopja mund të jetë vetëm dyfishi juaj digjital.

Sipas Schneider, një rrugë më e mirë drejt jetëgjatësisë ekstreme, duke ruajtur gjithashtu personin, do të ishte nëpërmjet përmirësimeve biologjike të përputhshme me mbijetesën e trurit të njeriut. Një rrugë tjetër, më e diskutueshme do të ishte përmes çipave të trurit.

Trupi i njeriut duket se ka një datë skadence, pavarësisht se si është përmirësuar apo ngarkuar. Nëse njerëzit janë ende njerëz pa trupat e tyre është një pyetje e hapur.

Schneider është e emocionuar nga përmirësimet e mundshme të trurit dhe trupit të së ardhmes dhe i pëlqen ideja për të hequr qafe vdekjen nga pleqëria, pavarësisht disa prej rezervave të saj.

“Do të më pëlqente, absolutisht”, tha ajo. “Dhe do të më pëlqente të shihja shkencën dhe teknologjinë të kuronin sëmundjet, të na bënte më të zgjuar. Unë do të doja të shihja njerëzit të kenë mundësinë të përmirësojnë trurin e tyre me çipa. Unë thjesht dua që ata të kuptojnë se çfarë është në rrezik”.