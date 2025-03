Është e çuditshme që LSDM-ja është kaq e apasionuar pas trafikut ajror dhe përmendjen e aeroplanëve”, iu përgjigj VMRO-DPMNE-së ndaj akuzave të LSDM-së opozitare.

Ndoshta ai pasion vjen nga historitë ideologjike, Zoran Zaev, deri vonë zotëronte aksione në një linjë ajrore indiane që u shit së fundmi, dhe aksionet e së cilës mund të ekzistojnë ende në një nga linjat ajrore ekzistuese. Nëse kjo është e vërtetë, do të ishte mirë që LSDM të kontrollonte pronësinë e kujt ishte dhe si lideri i tyre ende joformal arriti të zotëronte një linjë ajrore në Indi? Cila është lidhja e Venko Filipçes me këtë rast, ka bërë të ditur VMRO-DPMNE.

Dhe si përfunduan Zaevët, nga një familje bujqësore mesatare, të kenë linja ajrore, pyet VMRO-DPMNE.

Le të kontrollojë LSDM-ja dhe të përgjigjet, ne do t’i presim. Institucionet nuk duhet të presin. Ata padyshim që po punojnë, thuhet në deklaratë.

Reagimi i VMRO-DPMNE-së vjen pasi LSDM-ja pyeti mëngjesin e sotëm se pse “Qeveria ka fshehur se sa ka paguar për fluturimin privat për në Budapest për 3 ditë”.

Mickoski dhe VMRO-DPMNE, të cilët pretendojnë se pagat janë mjaft të larta dhe nuk duhet të rriten, nuk e kanë problem të udhëtojnë nëpër Evropë me fluturime private çarter për vizita partiake. Ata kanë heshtur për të tretën ditë dhe nuk kanë treguar se sa ka kushtuar fluturimi me një linjë ajrore private, që ka marrë rreth pesëdhjetë përfaqësues të qeverisë dhe mediave drejt Budapestit. Mickoski, i njohur për “dhimbjet në gjunjë” në klasën ekonomike dhe gjithmonë zgjedh klasën e biznesit, vendosi të shkojë një hap më tej këtë herë – me një charter privat. Publiku pret përgjigje: sa kushtoi ky udhëtim?, thuhet në komunikatën e LSDM-së.