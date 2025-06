Ndërsa Maqedonia ishte në një krizë energjetike dhe populli po paguante faturat më të larta të energjisë elektrike, miliona dollarë nga shitja e qymyrit te ESM përfunduan në llogaritë e kompanive të Zaevit që janë gjithashtu të lidhura ngushtë me Filipçen, thotë VMRO-DPMNE.

Kompania Zobek Mining Group, e cila bleu audion e Filipçes, shiti qymyr te ESM me një çmim prej 82 eurosh dhe e bleu atë për 30. Diferenca në çmim nuk hyri kurrë në Maqedoni, por përfundoi në llogaritë e kompanive në klanin Zaev. Zobek Mining Group i pagoi 9 milionë euro kompanisë së Zaevit në Bullgari, Gomasidra, përsëri në Greqi për minierë të supozuar qymyri. Kompania e Zaevit është e regjistruar në të njëjtën adresë në Petrich, Bullgari, ashtu si edhe kompania e Venko Filipçes, POWER i8 Ltd. Ndërsa Maqedonia ishte në një krizë energjetike dhe Zaev dhe Filipçe pretendonin se nuk kishin të bënin me tenderët shtetërorë, ata fituan miliona në dëm të shtetit dhe në kurriz të qytetarëve. Nga vetëm një tender, miliona përfunduan te klani Zaev dhe Filipçe. A nuk duhet të heshtë Filipçe, a duhet t’i tregojë publikut se cili është roli i tij në tenderët e qymyrit dhe cili është tregu, kështu që atij iu dha një Audi Q8? Përgjegjësia për një skandal të tillë duhet të jetë e Prokurorisë Publike, të nisë një hetim dhe të reagojë, kërkojnë ata nga VMRO-DPMNE.