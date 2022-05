Maqedoni

Maqedoni, moti sot me diell dhe me vranësira të vogla

Me diell dhe ngrohtë si dhe me vranësira të pjesshme, kështu është moti sot në Maqedoninë e Veriut. Pasdite në zonat malore në veriperëndim do të ketë kushte për reshje të shpejta të rrëmbyeshme si dhe bubullima. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare nga verilindja, ndërsa në...