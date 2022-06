35 për qind e qytetarëve të Maqedonisë shkojnë në punë me makinën e tyre, kjo statistikë sipas regjistrimit të kryer vitin e kaluar.

Makina është ende mjeti i preferuar i transportit në Maqedoni.

Autobusët përdorin shtatë për qind, biçikletat vetëm 2,3 për qind dhe treni për në punë apo shkollë përdorin 0,06 për qind ose gjithsej 341 qytetarë, çdo i pesti shkon në punë në këmbë.

Qytetarët thonë se me çmimin e lartë të benzinës dhe naftës, do të kërkojnë zgjidhje për të shkuar në punë në një mënyrë tjetër, me transport publik, në ditët e nxehta me biçikletë apo duke bashkuar forcat me kolegët e punës.

Sipas regjistrimit të popullsisë, burrat ngasin më shumë makina sesa gratë, mbi 40 për qind, 17 për qind ecin, vetëm 4.4 për qind përdorin autobusin e qytetit dhe pothuajse 3 për qind e burrave ngasin biçikletë.

Ndërsa 27 për qind e grave shkojnë në punë ose shkollë në këmbë, 19 për qind ngasin makinë dhe 2,3 për qind ngasin biçikletë.

Në kryeqytet mbi 42 për qind e qytetarëve zakonisht shkojnë në punë me makinë.

Mbi 10 për qind përdorin më shumë se një mjet transporti, duke kombinuar transportin publik me makinë ose në këmbë.