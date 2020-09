View this post on Instagram

Që nga zgjimi në mëngjes, me trajtimin e lëkurës, deri tek shëtitjet në Tiranë dhe mbrëmja me seriale televizive… Historinë e @renaldo_bano dhe @whereskevan, që ka ngjallur një debat të madh në rrjet, e shihni të plotë në #youtube @topchannelalbania. @oraetiranes