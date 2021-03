Maqedoni

Si do të duken pasaporat Covid dhe kur duhet t’i presim ato?

Shumica e vendeve të Bashkimit Evropian, kanë rënë dakord të bëjnë më të lehtë udhëtimet, duke prezantuar një certifikatë digjitale të vaksinimit. Kjo certifikatë e vaksinimit, do të jetë në formë digjitale dhe jo një dokument fizik. Njerëzit, që do të marrin vaksinën, do të...