Sot, vendi shënon 122 vjetorin e vdekjes së revolucionarit dhe luftëtarit të lirisë maqedonas Goce Delçev. Me atë rast, delegacione dhe qytetarë do të vendosin lule para varrit të Delçevit në kishën “Shën Spas”, ndërsa çmimi shtetëror “Goce Delçev” për arritje të rëndësishme në fushën e shkencës do të ndahet në Parlamentin e Maqedonisë.

Sipas njoftimeve, një delegacion parlamentar i udhëhequr nga nënkryetari i Parlamentit Antonio Millososki, i përbërë nga deputetët Velika Stojkova-Serafimovska, Sanja Lukarevska dhe Pavle Arsovski, një delegacion qeveritar i udhëhequr nga kryeministri Hristijan Mickoski, i përbërë nga ministrat e Punëve të Brendshme dhe të Arsimit dhe Shkencës, Pançe Toshkovski dhe Vesna Janevska, si dhe delegacione partiake, shoqata, qytetarë… do të vendosin lule në kishën “Shën Spas”.

Çmimi i sivjetshëm i jepet veprës shkencore “Atlasi i dialektit të Maqedonisë” nga thesari i materialeve indeksore-leksikore” të një grupi autorësh: Prof. Dr. Veselinka Labroska, Akad. Prof. Dr. Marjan Markovic, Prof. Dr. Kosta Peev, Prof. Dr. Vasil Drvoshanov, Prof. Dr. Elena Stoevska-Denchova, Prof. Dr. Svetlana Davkova-Gorgieva, Prof. Goce Cvetanovski, Dr. Angelina Pancevska, Mr. Sonja Milenkovska, Dr. Davor Jankulovski, Dr. Makedonska Dodevska, Dr. Darko Tomovski, Mr. Gjorge Genovic, Prof. Dr. Ariton Popovski, Prof. Dr. Marijana Kish dhe Prof. Dr. Ubavka Gajdova.

Delçevi, i cili më shumë se një shekull më parë e kuptonte botën si një fushë për konkurrencë kulturore të kombeve, u vra nga ushtria osmane më 4 maj 1903 në fshatin Banica, në rrugën për në Ser. I lindur më 4 shkurt 1872 në Kukush, në familjen e Sulltanës dhe Nikollës. Ai u shkollua në gjimnazin e Selanikut dhe në Akademinë Ushtarake në Sofje. Ai dha mësim në Shtip dhe, si anëtar i Komitetit Qendror të TMORO-s, punoi në krijimin e një rrjeti bazash, komitetesh dhe njësive komite të Organizatës. Ai mori pjesë në Kongresin e Selanikut të VMRO-së (1896) dhe deri në vitin 1901 ishte përfaqësuesi i VMRO-së përtej detit në Sofje.

Pas vrasjes së tij më 4 maj 1903, eshtrat e tij u mbajtën në Banitsa deri në vitin 1917, kur u transferuan në Ksanthi dhe më pas në Sofje. Deri në vitin 1923, arkivoli me eshtrat mbahej në shtëpinë e Mikhail Çakov. Eshtrat e Delçevit u transferuan në kishën “Shën Spas” në Shkup më 11 tetor 1946.