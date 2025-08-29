Dogana e Maqedonisë kanë zbuluar disa raste të kontrabandës, ku janë kapur mallra të ndryshme – nga kabllo me unaza diamantësh për prerjen e mermerit, ilaçe dhe objekte fotografike profesionale, deri te cigaret, vaj ulliri dhe pajisje të tjera.
Kabllo me unaza diamantësh
Janë kapur 18 bobina nga 10 metra kabllo secila, të destinuara për prerjen e mermerit. Ato u gjetën në një veturë Audi A8 me targa kosovare, në pikën kufitare Bogorodicë. Malli ishte fshehur në bagazh dhe vlera e tij arrin në 664 mijë denarë. Pronarëve u është ngritur procedurë penale për kontrabandë.
Ilaçe
Në kufirin Tabanoc, ekipet mobile doganore gjetën 63 paketime me barna dhe materiale mjekësore të ndryshme (sirupe, tableta, shiringa, spraj etj.), të futura në një veturë me targa gjermane të drejtuar nga një shtetas maqedonas.
Objektiva për kamera
Në kufirin Deve Bair, në një veturë me targa bullgare, doganierët gjetën 4 objektiva profesionalë për kamera të markës ARRI Signature Prime, me vlerë rreth 4.8 milionë denarë, ndërsa detyrimet e shmangura fiskale kapnin mbi 1.1 milion denarë.
Po ashtu, u kapën edhe 60 rripa për ngarkesa në një veturë me targa austriake, të fshehur në bagazh.
Cigare
Janë zbuluar disa raste të kontrabandës së cigareve në pikat kufitare Dojran dhe Bogorodicë.Në total u kapën 47 komplete cigare të markave të ndryshme (Marlboro, Karelia, OME, LM, PS), të fshehura në kamionë dhe vetura. Vlera e tyre arrin në mijëra denarë, ndërsa doganat e shmangura kapin shifra të larta.
Vaj ulliri
Në kufirin e Mexhitlisë, një shtetas slloven tentoi të fusë ilegalisht 472 kanaçe me gjithsej 153 litra vaj ulliri, të fshehura në veturë. Vlera e mallrave arrin në 60 mijë denarë.
Pajisje për telefona
Në kufirin Deve Bair, në një kamion me targa bullgare u gjetën 250 maska për iPhone.
