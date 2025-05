Aco Bocevski, i njohur me nofkën “Cigani”, i cili ishte në arrati për më shumë se dy dekada për vrasje, është arrestuar në qytetin grek të Katerinit, konfirmoi Ministria e Brendshme.

“Sot (26.05.2025) u informuam nga policia greke se e kanë privuar nga liria Aco Bocevskin, i cili kërkohej me urdhër arresti ndërkombëtar me urdhër të Gjykatës Themelore Shkupi, të datës 30.06.1998 për vuajtje të dënimit me burg prej 15 vitesh për një krim të kryer sipas nenit 123 (vrasje) të Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë”, tha Ministria e Brendshme.

Bocevski u dënua për vrasjen e Seat Ibraimit, të kryer në mes të ditës në nëntor të vitit 1997 në qendër të Shkupit. Vrasjes i parapriu një ndjekje e shkurtër me makina nëpër rrugët e Shkupit, pas së cilës Ibraimi, duke drejtuar një Mercedes, doli nga rruga pranë ndërtesës së kompanisë së sigurimeve “Kjubi”. Bocevski, i cili po ngiste një Corvette, u ndal pas tij, doli nga automjeti dhe me gjakftohtësi qëlloi Ibraimin me disa të shtëna, duke zbrazur një karikator të tërë nga arma.

Edhe pse u dënua në vitin 1998, ndërsa LSDM ishte në pushtet, Bocevski iku pasi iu dha arrest shtëpiak dhe i shmangu me sukses zbatimit të ligjit për vite me radhë, por ndaj tij kishte një urdhër arresti ndërkombëtar.