Gjatë 24 orëve të fundit sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë janë regjistruar 511 raste të reja të të infektuarve me Kovid-19. Numri më i madh i të infektuarve është regjistruar në Shkup, 247, Kumanovë-54, Veles-29, Manastir-20, e kështu me radhë. Ndërkohë nga Instituti i Shëndetit Publik (ISHP) njoftojnë për 497 pacientë të shëruar dhe 10 të tjerë të cilët e kanë humbur betejën me koronavirusin.