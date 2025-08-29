Përfundimisht më 28 gusht, gjithsej 1.712 qytetarë kanë bërë mbikëqyrje të të dhënave të tyre personale në Listën zgjedhore për Zgjedhjet Lokale 2025. Prej tyre, vetëm një ka paraqitur kërkesë për ndryshimin e të dhënave personale në Listën zgjedhore dhe një person kërkoi fshirje, informuan nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor për MIA-n.
KSHZ-ja, siç potencojnë nga Komisioni, ka bashkëpunim të shkëlqyer me të gjithë institucionet adekuate për azhurimin e Listës zgjedhore.
Mbikëqyrje publike në Listën zgjedhore për Zgjedhjet lokale mund të bëhet në të gjitha departamentet ose zyrat rajonale të KSHZ-së në të gjithë vendin, ndërsa mbikëqyrja përfundon më 11 shtator në mesnatë.
